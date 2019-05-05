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الرئيس العراقى: إنصاف المرأة العراقية تأخر كثيراً وآن الآوان للانتصار لها

الأحد، 05 مايو 2019 10:16 م
الرئيس العراقى: إنصاف المرأة العراقية تأخر كثيراً وآن الآوان للانتصار لها برهم صالح الرئيس العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أكد الرئيس العراقى برهم صالح، اليوم الأحد، أن إنصاف المرأة العراقية تأخر كثيراً وآن الآوان للانتصار لها، مشددا على أنه تم وضع اللمسات الأخيرة لمسودة قانون الحماية من العنف الأسري.

وقال صالح - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن العراق وعلى مدى تاريخه المعاصر عانى من إشكالية انتهاك حقوق الإنسان ، وكانت حصة المرأة من الاضطهاد هى الأكبر، فقد ظلت النظرة للمرأة لاتتلاءم مع مكانتها، حيث عانت من التمييز فى العمل والإقصاء من تولى المناصب العليا.

وأضاف أن العراق آل على نفسه أن يسهم فى هذا الجهد التشريعي، فكانت شارعة هذا الجهد إنجاز مسودة قانون الناجيات الإيزيديات، واليوم نضع اللمسات الأخيرة لمسودة قانون الحماية من العنف الأسري.

وأعرب الرئيس العراقى عن تطلعه إلى اليوم الذى تنصف فيه المرأة العراقية لتوضع فى المكانة التى تستحقها بعد أن عانت وناضلت وقدمت الكثير من التضحيات، مؤكدا سعيه لكل جهد ينصفها لتكون فى مقدمة الركب لبناء العراق.

 


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