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الرئيس الصومالى يؤكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية على أهمية العلاقات مع مصر

الأحد، 05 مايو 2019 12:11 م
الرئيس الصومالى يؤكد خلال لقائه نائب وزير الخارجية على أهمية العلاقات مع مصر الرئيس الصومالى محمد فرماجو
مقديشيو (أ ش أ)
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أعرب الرئيس الصومالى محمد فرماجو عن سعادته بالزخم المتزايد فى العلاقات بين بلاده ومصر، وبالالتزام المصرى الواضح بدعم وتطوير تلك العلاقات، مؤكداً على أهمية العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين الشقيقين المصرى والصومالى.

  جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الصومالى محمد فرماجو اليوم للسفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، وذلك فى مستهل زيارته الحالية إلى العاصمة الصومالية مقديشيو على رأس وفد مصرى يضم السفير كريم شريف نائب مساعد وزير الخارجية للقرن الإفريقي، والسفير محمد نصر سفير مصر لدى الصومال.

  وتأتى زيارة نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية إلى الصومال الشقيق فى إطار جولته الحالية بمنطقة القرن الإفريقي، والتى تشمل كلا من كينيا والصومال وإقليم أرض الصومال، حيث تحرص مصر على متابعة تطورات الأوضاع فى منطقتى شرق إفريقيا والقرن الإفريقى خاصة فى ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، فضلا عن تعزيز التعاون على المستوى الثنائى فى المجالات كافة.

 


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