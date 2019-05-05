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الرئيس السيسي يفتتح نادى النرجس بمدينة الإسماعيلية الجديدة

الأحد، 05 مايو 2019 12:45 م
الرئيس السيسي يفتتح نادى النرجس بمدينة الإسماعيلية الجديدة الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، نادى النرجس بمدينة الإسماعيلية الجديدة، واستمع الرئيس إلى شرح مفصل من مدير إدارة المشروعات حول مكونات النادى.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل صباح اليوم الأحد، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.

 

يشار إلى أن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال لـ"اليوم السابع"، أن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكدًا أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.


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