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الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الأحد، 05 مايو 2019 12:41 م
الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجيش والشرطة وعدد من القطاعات الأخرى والمدنيين يقدمون أرواحهم فى سبيل الوطن، ورفعته، متابعا: "ده ذنبهم إيه؟ ذنبهم علشان مصر تعيش وأهلها يعيشوا، عشرات الملايين من الشباب والفتيات  مستقبلهم مرهون بالعمل اللى احنا بنعمله ولأولادنا وأحفادنا مرهون بالاستقرار والبناء وبنحاول نسابق الزمن علشان نحققه".

 

وأشار  السيسي فى كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، إلى معالجة محطة سرابيون لنحو مليون متر مكعب من المياه بشكل يومى للاستفادة منها فى الزراعة بدلا من صرفها فى بحيرة التمساح دون معالجة مما أدى إلى أضرار بيئية جسيمة".

 

وطالب الرئيس كل من يحصل على وحدة سكنية فى الإسماعيلية الجديدة بالسكن فيها قائلا: "المرحلة اللى خلصت فى الإسماعيلية الجديدة نقدر نتيحها لمن يرغب بس بقول، اللى يتقدم يعيش هناك لأن فرص الحياة فيها بقت موجودة يعنى مياخودهاش علشان يقول دى لأولادى،.. عيش فيها وإن شاء الله هنعمل لكل الأولاد والأحفاد متقلقوش خدوها عيشوا فيها أنتم بس".

 

ووجه السيسي أجهزة الدولة المعنية بتطبيق قرار دهان العقارات، مردفًا: "بقول للمصريين: يا ترى عاجبكوا الشكل اللى كان ورا النادى الاسماعيلى، مش عاوزين تدهنوا المبانى رغم إنكم عايشين فيها، يعنى تدهن جوه البيت وتوضبوا وتسيبلنا الأحمر بره مش معقول كده".

 

وأكد الرئيس السيسي، على أن السلام والاستقرار والبناء والتعمير، حق من حقوق الإنسان، متابعا بقوله:"حق من حقوق الإنسان إن إحنا منبقاش دايمًا متخلفين ومش قادرين نعيش ولا نبنى".


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