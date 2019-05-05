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الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بسيناء

الأحد، 05 مايو 2019 10:04 ص
الرئيس السيسى يصل مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بسيناء الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات التنموية الكبرى بوسط سيناء والإسماعيلية.

 

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد قال لـ"اليوم السابع"، إن الافتتاحات الجديدة بمثابة تدشين عملية تنمية شبة جزيرة سيناء، مؤكداً أن مشروعات الأنفاق التى تم تنفيذها أسفل القناة تعتبر المنظومة الأضخم من نوعها فى تاريخ مصر بل وعلى مستوى العالم، من حيث الأطوال والأقطار وحجم الأعمال، والخطة الزمنية القياسية التى تم تنفيذها خلالها، لافتا إلى أن تنفيذ تلك المشروعات الكبرى، جاء نتيجة قرار ورؤية استراتيجية ودراسات علمية دقيقة، وتمت بسواعد وخبرة مصرية.
 

 


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