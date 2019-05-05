الدوحة عنوان الفشل.. هاشتاج "الإمارات تدحر تميم بجنيف" يشعل السوشيال ميديا

كتب أيمن رمضان – أحمد عرفة

تتواصل الضربات التى يتلقاها تنظيم الحمدين داخليا وخارجياً، بعدما تصدرت فضائحه التريند بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وباتت التقارير والوثائق التى تنشرها قناة المعارضة القطرية "مباشر قطر"، مادة دسمة للمعارضين القطريين فى الداخل والخارج، وتداولها فيما بينهم وبين العرب، ما جعل جرائم تميم تصبح تريند.

وفضحت الإمارات ادعاءات الدوحة الكيدية أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى، ليصبح هاشتاج "الإمارات تدحر تميم بجنيف" تريند على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".









وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت بيانها أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى فى جنيف مفندة الإدعاءات القطرية الكيدية، والتى ادعت فيها أن التدابير التى اتخذتها دولة الإمارات ردًا على الممارسات القطرية فى دعم التطرف والجماعات الإرهابية تشكل - وفقًا لادعاء قطر "تمييزًا عنصريًا" بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى "اتفاقية CERD".

ولفتت الوكالة الإماراتية الرسمية، إلى أنه فى استعراضها أمام اللجنة قدمت الدولة الحجج القانونية والأدلة الواقعية والإثباتات أن شكوى قطر لا تستند إلى أى أساس قانونى، وهو الأسلوب القطرى المعتاد في تلفيق الادعاءات امام المنظمات الدولية إذ تشكل شكوى قطر أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري جزءًا من حملة العلاقات العامة القطرية المليئة بالمعلومات الملفقة والمغلوطة والتي ترمي إلى صرف الانتباه عن العواقب الوخيمة التي تعاني منها المنطقة بسبب سياسات قطر الداعمة للإرهاب والجماعات المتطرفة، والتي نعاني من نتائجها اليوم في الحوادث الإرهابية التي تواجهها دول العالم.





وأوضحت دولة الإمارات فى كلمتها الإجراءات التى اتخذتها لتسهيل دخول المواطنين القطريين المرحب بهم في دولة الإمارات على الرغم من السياسات السلبية لحكومتهم التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية في جميع أرجاء المنطقة، لافتة إلى أنه عندما تم قطع العلاقات مع قطر في صيف 2017م، اعتمدت دولة الإمارات سلسلة من التدابير التي تتوافق مع القانون الدولي في مواجهة تعنت الدوحة في الوفاء بالتزاماتها، وأن هذه الإجراءات لم تستهدف الشعب القطرى.





من جانبه شن على بن تميم، مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، هجومًا على النظام القطرى، مشيرًا إلى أن أبو ظبى فضحت ادعاءات الدوحة فى مدينة جنيف السويسرية.







وقال مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إنه منذ زايد الكبير مرورا بالشيخ زايد بن سلطان والإمارات تقف في وجه كل أشكال التمييز العنصري.الإمارات واحة خصبة تنعم فيها مكوناتها المتعددة الأعراق واللغات والأديان بكل أشكال الاحترام مما يجعل سعي تنتظم الحمدين لونا من المعارك الدونكيشوتية وتعبيرا عن حقد دفين.

بدوره فضح جمال الحربى، الإعلامى الخليجى، النظام القطرى، كاشفًا عدد الدعاوى القضائية الدولية التى خسرها تميم بن حمد أمير قطر فى الخارج.

وقال الإعلامى الخليجى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن قطر رفعت 5 قضايا دولية على دول المقاطعة وفشلت جميعها مثل قضية القرصنة الوهمية، وقضية لفتح المجال الجوى، وقضية على 3 بنوك سعودية وإماراتية، وقضية منع بيع منتجات دول المقاطعة، وقضية كيدية على الإمارات أمام لجنة القضاء على التمييز العنصرى، فباختصار قطر عنوان للفشل.