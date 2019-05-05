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الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها باستهداف نقطة للجيش فى إدلب

الأحد، 05 مايو 2019 06:02 ص
الدفاع التركية تؤكد سقوط جرحى بين جنودها باستهداف نقطة للجيش فى إدلب الجيش السورى
كتب مصطفى عنبر
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة اثنين من عسكرييها فى إدلب شمال سوريا، فى هجوم استهدف، أمس السبت، من أراضى سيطرة الجيش السورى، موقعًا قريبًا لإحدى نقاط الجيش التركى بالمنطقة.

 

وأوضحت الوزارة، فى بيان مقتضب أصدرته عقب الحادث، أن الهجوم نفذ بوساطة قذائف هاون، مضيفة أن مروحيات تركية أجلت الجنديين المصابين بجروح طفيفة إلى داخل الأراضى التركية من أجل تلقى العلاج.

 

ويأتى بيان وزارة الدفاع بعد أن قالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، فى وقت سابق من أمس السبت، إن الموقع جرى استهدافه بالمدفعية "من قبل قوات النظام والإرهابيين الأجانب المدعومين من إيران"، وهو يقع بالقرب من نقطة المراقبة التركية رقم 10 فى إدلب.

 

وتقع هذه النقطة فى منطقة الزاوية الواقعة جنوبى إدلب وشمال غربى حماة ضمن منطقة "خفض التصعيد".

 

وذكرت الوكالة، أن الهجوم المدفعى أصاب جدار الحماية الذى يحيط بنقطة المراقبة التركية، مضيفة أن 3 مروحيات هبطت فى الموقع عقب الحادث، وكانت ترافقها فى الأجواء مقاتلة.

 

ويعتقد أن الجيش السورى نفذ الهجوم من منطقة جبلية شرقى اللاذقية أو منطقة الكريم فى حماة، بحسب الوكالة.

 

ولم تصدر حتى الآن الحكومة السورية أى تعليق على هذا الحادث، فيما قالت وكالة "سانا" إن كل ضربات الجيش السورى فى المنطقة السبت استهدفت "المجموعات الإرهابية".


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