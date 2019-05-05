الخارجية الأمريكية والأمم المتحدة تهنئان المسلمين بقدوم شهر رمضان الكريم

ريهام عبد الله

هنأ مشاهير العالم العربى، المسلمين فى العالمين العربى والإسلامى بقدوم شهر رمضان الكريم، شهر الصوم الملئ بأجواء روحانية ومبهجة على كافة الجوانب.

ومن جانبها، هنأت الفنانة الكبيرة روجينا، متابعيها بشهر رمضان المعظم، وقالت:" كل عام وأنتم بخير رمضان كريم".



روجينا

فيما قال الفريق ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق:" أجمل التهانى والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، نلتقى بعد رمضان على بركة الله.. إن شاء الله تعالى سالمين غانمين".



ضاحى خلفان

وهنأت الصفحة الرسمية للخارجية الأمريكية، المسلمين بقدوم شهر رمضان، فقالت:" كل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات".



الخارجية الأمريكية

وهنأ المركز الإعلامى للأمم المتحدة، المسلمين بشهر رمضان، فقال:" كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، تعرفوا من خلال @Refugees على صور للاحتفال بشهر رمضان حول الـعالم، هناك حاجة الآن أكثر من أى وقت للتمسك بقيم الشهر المبارك من الصبر والتضامن والرحمة لمساعدة المحتاجين للدعم".