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الخارجية الأفغانية تستدعى دبلوماسيا باكستانيا بشأن هجمات الحدود

الأحد، 05 مايو 2019 09:26 ص
الخارجية الأفغانية تستدعى دبلوماسيا باكستانيا بشأن هجمات الحدود رئيس أفغانستان أشرف غنى
كابول (أ ش أ)
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استدعت وزارة الشؤون الخارجية الأفغانية اليوم الأحد، دبلوماسيا باكستانيا فى كابول، لشجب الهجمات العنيفة على جنود من البلدين المجاورين.

وأفادت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية بأن الوزارة أطلعت الدبلوماسى الباكستانى بالإجراءات الفورية التى اتخذتها القوات الأفغانية ضد المسلحين الناشطين على منطقة الحدود.

كانت باكستان، قد استدعت الخميس الماضى نائب السفير الأفغانى لدى إسلام آباد وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الهجوم الذى شنته مجموعة من المسلحين من داخل أفغانستان على فرقة عسكرية باكستانية، مما أدى إلى مقتل 3 جنود على الأقل، وإصابة 7 آخرين، وفقًا لوزارة الخارجية الباكستانية.

وأوضح الجيش الباكستانى أن جماعات من 60 إلى 70 مسلحًا انطلقت من قواعد لهم فى أفغانستان، وهاجمت قوات (باكستانية) كانت تقوم بأعمال سياج على الحدود الباكستانية الأفغانية فى الوارا بمنطقة وزيرستان الشمالية القبلية.

وذكرت الخارجية الباكستانية أن المبعوث الدبلوماسى الأفغانى قد استدعى للوزارة، حيث أعربت باكستان عن احتجاجها الشديد على الهجوم الإرهابى عبر الحدود فى وزيرستان الشمالية، الثلاثاء الماضى، والذى شنته جماعات إرهابية قادمة من أفغانستان.

 


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