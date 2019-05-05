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الأحد، 05 مايو 2019 09:56 م
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الحزب الحاكم فى موزمبيق يوافق على ترشيح نيوسى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة

الأحد، 05 مايو 2019 09:42 م
الحزب الحاكم فى موزمبيق يوافق على ترشيح نيوسى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة فيليب نيوسى رئيس موزمبيق
مابوتو أ ش أ
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وافق حزب "فريليمو" الحاكم فى موزمبيق، على ترشيح الرئيس فيليب نيوسى لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، والتى من المقرر أن تُجرى فى البلاد فى منتصف أكتوبر المقبل.

وذكر راديو "صوت أمريكا" فى نشرته باللغة الإنجليزية الليلة الأحد، أن المتحدث باسم الحزب الحاكم، أوضح أن اللجنة المركزية وافقت على هذا الترشيح بعد اجتماعات لكبار المسئولين دامت 3 أيام، قائلًا إن "اللجنة المركزية للحزب أشادت خلال اجتماعاتها بالإنجازات التى تحققت فى إطار الخطة الخمسية للحكومة والتى تمثلت فى التوسع فى إنشاء شبكات المياه النقية وزيادة فرص التعليم وتطوير المواصلات".

 


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الحزب الحاكم فى موزمبيق

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