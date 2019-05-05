"التنمية الصناعية" تتسلم 5 ملايين متر أرض من المجتمعات العمرانية بمدينة السادات

كتب – إسلام سعيد

كشف مصدر بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة من المقرر أن تتسلم 5 ملايين متر من هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة السادات بالمنوفية، لتبدأ طرحها كأرض صناعية على المستثمرين ضمن خطة الهيئة لإتاحة أراضى مرفقة لتوسيع قاعدة الاستثمار الصناعى.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الهيئة طالبت المجتمعات العمرانية بتوفير 15 مليون متر تمهيدا لطرحها على المستثمرين قبل نهاية العام الجارى.

يشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن فى 10 سبتمبر 2018 عن مقترح تشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلاً عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب الأعمال، بهدف مراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية.

وأشار المصدر، إلى أن مخطط إتمام طرح 60 مليون متر أرض بحلول 2020 يقتضى طرح 15 مليون متر فى 2019 وطرح 8 ملايين متر فى 2020 لتصل المساحة المطروحة إلى 60 مليون متر.

ووفقاً لآخر تعديلات على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 العام الماضى، وقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أى منطقة صناعية حق أصيل للتنمية الصناعية فقط، وهى جهة الولاية الوحيدة المسئولة عن الطرح الخاص بالأراضى الصناعية، ولا يحق لأى جهة غيرها التعامل على أى أراضٍ مخصصة للنشاط الصناعى فى كل المحافظات.