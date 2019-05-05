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خالد صلاح
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التمويل الدولية: خصصنا ‏653 مليون دولار لمشروع بنبان

الأحد، 05 مايو 2019 12:42 م
التمويل الدولية: خصصنا ‏653 مليون دولار لمشروع بنبان رئيس البنك الدولى وزيرى الاستثمار والتضامن
اسوان عبد الحليم سالم - عبد الله صلاح
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قال وليد لبدى مدير موسسة التمويل الدولية فى مصر وليبيا واليمن إن الموسسة لتمويل مشروعات أخرى فى مصر على غرار مشروع بنبان العملاق، خاصة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث إن استراتيجية المؤسسة الجديدة تركز على تمويل المشروعات فى هذا المجال حرصاً على البيئة وتقليل الانبعاثات كخطوة للتعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وجاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر بمنطقة بنبان شهده ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى وغادة والى وزيرة التضامن ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة واللواء احمد ابراهيم محافظ اسوان.

وقال لبدى، إن المؤسسة خصصت استثمارات بلغت قيمتها 653 مليون دولار لإنشاء محطة "بنبان للطاقة الشمسية".

 

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