"التعليم" تنشر أمثلة استرشادية فى مادة التاريخ لطلاب أولى ثانوى.. صور

نشر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم أمثلة استرشادية إضافية فى مادة التاريخ للصف الأول الثانوى.

وقال الدكتور طارق شوقى، إنه بالإضافة للفيديو الاسترشادي المنشور، سوف ننشر يومياً أمثلة إضافية فى مواد مختلفة لإلقاء الضوء بشكل آخر على كيفية التعامل مع نمط الأسئلة الجديدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الفكرة ليست ما إذا كان السؤال المستخدم من الترم الأول أو الثاني وإنما المثال يشرح كيف نختار الإجابة الصحيحة وكيف نفكر في الإجابة. الهدف ليس في المحتوى وإنما في طريقة التفكير وتحليل السؤال. وبالتالي لا يجب أن يتوقع الطالب اننا نعطيه نموذجاً للامتحان نفسه بل نقدم طريقة للتفكر.