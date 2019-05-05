"التضامن": صرف 4.9 مليار جنيه من معاشات مايو حتى الآن

كتب مدحت وهبة

أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية، المنوطة بمتابعة عمليات صرف معاشات شهر مايو على مدار اليوم، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف حتى الساعة الثانية عشر ظهراً من اليوم الخامس من شهر مايو قد بلغ ما يقرب من 3.562.028 عملية صرف بقيمة إجمالية 4 مليارات و902 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 397.932 حركة صرف بقيمة إجمالية 647 مليون جنيه؛ وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلى مليار و313 مليون جنيه حركة صرف بقيمة إجمالية 1.813.067 جنيه، بالإضافة الى 1.612.940 حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2 مليار و441 مليون جنيه

وأعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر مايو فى يومها الخامس، حيث تم صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو اعتباراً من الأربعاء الماضى من خلال جميع أجهزة الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

وأوضحت " والى " فى تصريحات، اليوم، أنه تم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد أو من خلال البنوك اعتباراً من الخميس الموافق 2 مايو حيث يعد أول يوم عمل بعد أجازة عيد العمال الرسمية .

وأكدت وزيرة التضامن أن تقديم موعد صرف المعاشات ليصبح بداية من اليوم الأول بدلاً من اليوم العاشر من شهر مايو، يأتى انطلاقاً من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم قبل حلول الشهر الكريم .