التضامن توقع بروتوكول تعاون لتطوير 50 حضانة بمحافظة الجيزة

شهدت وزارة التضامن الاجتماعى، وعددا من منظمات المجتمع المدنى المتخصصة بالمرأة والطفل اليوم الأحد توقيع بروتوكولات تعاون لتطوير عدد 50 حضانة بمحافظة الجيزة ورفع كفاءتها والتى تأتى ضمن استراتيجية موحدة لتنمية الطفولة المبكرة بمصر والتى بدأتها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة من أجل تكامل التدخلات الداعمة للطفل تعليميًا وتربويًا وحركيًا وذهنيًا وصحيًا واجتماعيًا ونفسيًا.

وأوضحت سحر مشهور مستشارة وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، فى تصريحات اليوم، أنه تم اختيار عدد 40 جمعية أهلية لتطوير عدد 49 حضانة تابعة لها بإجمالى 200 فصل حيث يشمل التطوير البنية التحتية والتجهيزات ودعم وبناء قدرات مقدمى الخدمة وبناء قدرات الادارة التنفيذية وتنفيذ برامج التربية الوالدية والتهذيب الاجتماعى وتوفير الرعاية الصحية وجودة تقديمها داخل الحضانة

وأكدت مشهور، على أن الوزارة تعمل على تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يعد من أهم مشروعات الوزارة خلال العام الحالى للعمل على إنشاء حضانات تعمل من خلال مناهج ومعايير للجودة وكذلك توفير فرص عمل للعاملين فى هذه الحضانات بجانب مساعدة السيدات فى النزول إلى العمل وترك أولادهم فى حضانات تعمل وفقا للمعايير اللائقة،بالإضافة إلى أنه سيتم العمل أيضا على بناء قاعدة بيانات تتضمن كل الحضانات بعد الانتهاء من عمليات التقييم والتصنيف حتى تكون لدى الأسر المعرفة الكاملة بالحضانات المرخصة والملتزمة بتطبيق هذه المعايير لتختار ما يناسبها

وجدير بالذكر أنه فى إطار البرنامج قد انتهت الوزارة من تقييم 73960 فى 12 محافظة من بين عدد 14224 دار حضانة يستهدفها البرنامج من محافظات الجيزة وأسوان والقاهرة والغربية والإسكندرية والبحر الأحمر.

ويعد برنامج تنمية الطفولة المبكرة أحد اهم البرامج التى تلقى الاهتمام من الوزارة وهناك عمل دؤوب فى تنفيذ البرنامج وفق اعلى مستويات ومعايير البرامج التى تستهدف الطفولة المبكرة فى العالم سواء من حيث جودة المناهج التى تعد والتى تعتمد فى تقييمها على نواتج التعلم والوصول بالأطفال لمستويات متميزة من الاداء واكتساب المهارات المختلفة وكذلك من حيث جودة البيئة الخاصة بعملية التعلم ومدى ملاءمتها لطبيعة الاطفال فى هذه المرحلة العمرية.

وهناك تسهيلات كبيرة للتوسع فى هذا البرنامج أبرزها إتاحة تمويل من وزارة المالية يصل إلى 250 مليون جنيه لتمويل تطوير الحضانات القائمة وإنشاء حضانات جديدة

وقد تم بالفعل الانتهاء من تقييم 50% تقريبًا من دور الحضانة وجارى تقييم باقى الحضانات فى المحافظات الستة المستهدفة حيث يتم بناءا على هذا التقييم البدء فى تطوير 341 حضانة قائمة تابعة لجمعيات أهلية عن طريق تخصيص منح لهذا الغرض بقيمة 47 مليون جنيه يتم صرفها خلال ثلاث سنوات كبداية للتوسع فى تطبيق برنامج التطوير على باقى الحضانات.

كما أنه تم بالفعل تدريب عدد كبير من الباحثين وبناء قدرات العاملين بالوزارة وعمل فريق من المتدربين المتخصصين فى التقييم طبقا للمعايير وتم تجهيز الفرق بالمحافظات المستهدفة.

ويتم الآن وضع منهج موحد لدور الحضانات تم تصميمه ووضع مسودته الأولى بأيدى استشاريين فى مناهج الطفولة المبكرة ويهتم المنهج بنواتج التعليم والتى تشمل كل ما يجب أن يعرفه الطفل حتى سن أربع سنوات مرورا بالتغذية السليمة والصحة العامة للطفل وأهم المشكلات السلوكية والنفسية وكيفية التعامل معها

جدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى اتاحة خدمات تعليمية وتربوية موسعة وذات جودة عالية للأطفال فى محافظات القاهرة - الجيزة - الغربية - البحر الأحمر- أسوان – الإسكندرية كمرحلة أولى بما يسمح للطفل المصرى بالنمو العقلى والوجدانى والاجتماعى والحركى واللغوى وللمرأة المصرية بالخروج لسوق العمل، كما يتم بالتوازى تطوير اللائحة النموذجية لدور الحضانات بما يتماشى مع المعايير القومية لجودة الحضانات والمنهج الموحد والتى من المتوقع الانتهاء منها بنهاية يوليو المقبل.