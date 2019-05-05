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التربية والتعليم: التابلت هدية من الدولة ويجب التأكد من عدم خروجه من المنظومة

الأحد، 05 مايو 2019 07:46 م
التربية والتعليم: التابلت هدية من الدولة ويجب التأكد من عدم خروجه من المنظومة جهاز التابلت
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن جهاز التابلت، يعد هدية الدولة لطلاب الصف الأول الثانوى، من ضمن الوسائل التى تتيح للطالب المحتوى المعرفى من خلال بنك المعرفة المصرى، الذى يضم مجموعة كبيرة من الكتب الدراسية، والفيديوهات الإضافية التى تساعد الطالب على استيعاب وفهم المحتوى الدراسى. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، على أنه سيقوم طلاب  الصف الأول الثانوى، بأداء امتحان نهاية العام الدراسى فى مايو الجارى، وجميع امتحانات السنوات الدراسية المقبلة على جهاز التابلت، ويجب على الطالب التأكد من عدم خروج جهاز التابلت الخاص به من منظومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. 
 
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على أنه بعد إتمام الطالب دراسة فى المرحلة الثانوية، سوف يمكنك استخدام جهاز التابلت خارج منظومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 
 
 

 


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