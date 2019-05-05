التايمز: تعيين أول إمرأة فى سلاح الفرسان الملكيين منذ 359 عاما

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم الأحد، أنه تم تجنيد أول إمرأة فى سلاح الفرسان لأول مرة منذ 359 عاما.

وقالت الصحيفة: "لقد أصبحت نينا كروكرالبالغة من العمر 29 عاما ، أول إمرأة في التاريخ تنضم إلى سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية".

يذكر أن سلاح الفرسان مكلف بحماية المساكن الملكية في المملكة المتحدة، ويخدم السلاح أيضًا في عدد من الأحداث من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت كروكر، إن تعيينها فى سلاح الفرسان يدل على أن "الفتيات يتمتعن بقدر قدرة الرجال".

وأضافت كروكر أنها "ترعرعت دائمًا مع الرجال" وترى نفسها كواحدة منهم في الحراسة. وقالت لصحيفة التايمز: "لا أفكر حقًا في ذلك [كونى إمرأة] لأننى أرى نفسي واحدًا منهم".

يقال إنها ستعقد أول لقاء لها مع الملكة إليزابيث الثانية في نهاية هذا الأسبوع فى المباراة النهائية في مسابقة كأس الأميرة إليزابيث المرموقة.