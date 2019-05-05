video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 11:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

التايمز: تعيين أول إمرأة فى سلاح الفرسان الملكيين منذ 359 عاما

الأحد، 05 مايو 2019 10:41 ص
التايمز: تعيين أول إمرأة فى سلاح الفرسان الملكيين منذ 359 عاما الملكة إليزابيث
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة تايمز البريطانية اليوم الأحد، أنه تم تجنيد أول إمرأة فى سلاح الفرسان لأول مرة منذ 359 عاما.

وقالت الصحيفة: "لقد أصبحت نينا كروكرالبالغة من العمر 29 عاما ، أول إمرأة في التاريخ تنضم إلى سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية".

يذكر أن سلاح الفرسان مكلف بحماية المساكن الملكية في المملكة المتحدة، ويخدم السلاح أيضًا في عدد من الأحداث من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف الملكية.

وقالت كروكر، إن تعيينها فى سلاح الفرسان يدل على أن "الفتيات يتمتعن بقدر قدرة الرجال".

وأضافت كروكر أنها "ترعرعت دائمًا مع الرجال" وترى نفسها كواحدة منهم في الحراسةوقالت لصحيفة التايمز: "لا أفكر حقًا في ذلك [كونى إمرأة] لأننى أرى نفسي واحدًا منهم".

يقال إنها ستعقد أول لقاء لها مع الملكة إليزابيث الثانية في نهاية هذا الأسبوع فى المباراة النهائية في مسابقة كأس الأميرة إليزابيث المرموقة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. الملكة إليزابيث تحتفل بعيد ميلادها الـ 93

الملكة إليزابيث تمنع ميجان ماركل من ارتداء مجوهرات كانت ترتديها ديانا

اول امراة فى سلاح الفرسان

سلاح الفرسان

اخبار العالم

بريطانيا

الملكة اليزابيث




لا تفوتك
شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

شاهد.. أخر مران للزمالك على ملعب مواجهة النجم الساحلى بالكونفدرالية

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

محمد صلاح يخلع قلوب عشاقه فى فوز ليفربول على نيوكاسل.. "مو" يخرج باكيا بعد إصابة خطيرة بالرأس.. كلوب يطمئن الجماهير على الفرعون.. صاروخ الشرق يسجل هدفه الـ100 بدوريات أوروبا.. والريدز يستعيد الصدارة..فيديو وصور

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

الخارجية: مصر تحذر تركيا من نوايا البدء فى الحفر بمنطقة بحرية غرب قبرص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة