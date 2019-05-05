البنوك تعمل 4 ساعات فى شهر رمضان من 9:30 حتى 1:30 ظهرًا

كتب - أحمد يعقوب

قال مصدر مصرفى مسؤول، لـ"اليوم السابع"، إنه من المقرر أن تبدأ البنوك العاملة فى مصر، وعددها 38 بنكًا، العمل لمدة 4 ساعات يوميا خلال شهر رمضان المبارك، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

جدير بالذكر أن ماكينات الصراف الآلى، التى يتجاوز عددها 11 ألف ماكينة، تعمل لمدة 24 ساعة يوميًا ولـ7 أيام فى الأسبوع، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية.