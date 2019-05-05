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البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.218 مليار دولار

الأحد، 05 مايو 2019 07:13 م
البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر لـ44.218 مليار دولار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، فى نهاية أبريل 2019، ارتفع إلى نحو 44.218 مليار دولار، مقارنة بنحو 44.112 مليار دولار، فى نهاية مارس 2019، بارتفاع قدره نحو 106 ملايين دولار.
 
 
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
 
 
 
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
 
 
 
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

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الاحتياطى الأجنبى

البنك المركزى

طارق عامر

اليوم السابع بلس




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