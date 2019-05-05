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البابا تواضروس لبرلمانى ألمانى: الوجود المسيحى يحمى الشرق الأوسط من العنف

الأحد، 05 مايو 2019 12:48 ص
البابا تواضروس لبرلمانى ألمانى: الوجود المسيحى يحمى الشرق الأوسط من العنف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم، السيد Volker Kauder  عضو البرلمان الألمانى (البوندستاك) الذى يزور مصر حاليًا.

 

وعن الشباب ذكر قداسة البابا أن الشباب يحتاج إلى الحوار والحب وقال: ونحن بدورنا فى الكنيسة نفتح قنوات كثيرة للتواصل مع أبنائنا ونقيم حوارًا مستمرًا ونجيب على الكثير من تساؤلاتهم. وقال البابا: كان التعليم يمر بضعف فى الفترة الماضية مما أدى إلى عدم تأهيل كثير من الشباب إلى سوق العمل مضيفًا: ولكن الدولة الآن تتبنى سياسة ومنهجية جديدة فى التعليم (عام ٢٠١٩ عام التعليم) وقد ذكر الرئيس السيسى فى عيد العمال جانب من هذه الاستراتيجية.

 

واعتبر البابا تواضروس أن وجود المسيحيين فى المنطقة يحميها من العنف لأن تفريغ الشرق الأوسط من المسيحيين سيزيد من الصراعات والنزاعات. وأضاف نشعر بالقلق على ما يحدث فى بعض دول الجوار ونصلى من اجل أن تهدأ المنطقة بصفة عامة. ونصلى دائمًا من أجل استقرار المنطقة.

 

وأضاف قداسة البابا: إننا فى الفترة الماضية صلينا من اجل سيريلانكا ونيوزيلاندا ومن اجل السلام فى المنطقة ومن أجل العالم وأن يسود السلام والهدوء كل ربوع العالم.

 

وعما يحدث من أعمال وإنجازات تنموية فى مصر، قال قداسة البابا: "نشكر الله على ما يحدث فى مصر حاليا، وغدًا يفتتح الرئيس أربعة أنفاق تحت قناة السويس لربط الوادى بسيناء".

 

وعلق البرلمانى الألمانيKauder: نشارك قداستكم الرأى ونريد المساهمة فى تحديث التعليم فى مصر ونقيم المزيد من المدارس الألمانية فى مصر. وأشاد قداسة البابا بمساهمة المانيا فى تحديث التعليم فى مصر.

 

وعلق عضو البوندستاك: أن الكنيسة القبطية فى المانيا مثالًا يحتذى به وتعجب من أن القداس يستمر ساعتين أو ثلاثة.

 


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البابا تواضروس

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