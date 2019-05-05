الاستخبارات العراقية: ضبط عنصر من داعش وعبوات ناسفة فى الأنبار

بغداد (أ ش أ)

ألقت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد، القبض على عنصر من تنظيم داعش الإرهابى، وضبطت عبوات ناسفة فى مناطق متفرقة من الأنبار.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - "إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة، تمكنت قوات مديرية الاستخبارات العسكرية فى مقر الفرقة "10"، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة "40"، من القبض على أحد الإرهابيين- الذين كانوا يعملون كعناصر أمنية لتنظيم داعش الإرهابى فى قضاء الفلوجة- الذين ساهموا بإيصال معلومات عن تحركات قطاعاتها العسكرية، والمتعاونين معها أثناء معارك التحرير، وهو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وأضافت المديرية أن "قوات لواء المشاة "39" الفرقة "10" تمكنت أيضا من الوصول إلى مخبأ للعبوات الناسفة يضم 9 عبوات متطورة بمنطقة الحريجة فى وادى الثرثار بالأنبار، وهى من مخلفات داعش الإرهابى"، لافتة إلى أن "قوات هندسة الفرقة تكفلت بتدميرها فى موقع الإتلاف المخصص لذلك".