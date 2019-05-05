الاتحاد الأوروبى يشيد بدور الجيش السودانى فى حقن الدماء والانحياز للشعب

الخرطوم /أ ش أ/

أشاد مبعوث الاتحاد الأوروبى، مساعد الأمين العام للشئون الخارجية جان كريستوفر بليارد بالدور الكبير الذى لعبته القوات المسلحة السودانية ،فى حقن دماء السودانيين عبر الانحياز لخيار الشعب ودعم ثورته.

وأكد بليارد - خلال لقائه اليوم الأحد بالقصر الجمهورى بالخرطوم ، بنائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان محمد حمدان دقلو - أن الاتحاد الأوروبى سيكون فى الحياد ومراقبا للأحداث دون الانحياز لأى طرف، ودعم خيار الشعب فى ما يخص الحكومة الانتقالية.

ودعا المبعوث الأوروبى المجلس العسكرى إلى الاستمرار فى مهامه ودوره الإيجابى فى تعزيز السلام والاستقرار خلال المرحلة الراهنة والخروج بالسودان إلى بر الأمان.

من جانبه ، أعرب نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى عن تقدير المجلس للدعم الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى للسودان ، مؤكدا رغبة السودان فى تعزيز علاقاته مع الاتحاد على أسس استراتيجية واضحة.

وقدم دقلو توضيحا للمبعوث الأوروبى حول الأوضاع السياسية الراهنة ، مؤكدا حرص المجلس على تسليم السلطة لحكومة مدنية والعمل على التوصل إلى اتفاق مع جميع القوى السياسية، واستعرض نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالى دور السودان فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.