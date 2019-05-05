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"الإندبندنت " 85 ألف عضو ينضمون لحزب "بريكست" الجديد فى بريطانيا

الأحد، 05 مايو 2019 04:12 م
"الإندبندنت " 85 ألف عضو ينضمون لحزب "بريكست" الجديد فى بريطانيا نايجل فاراج - رئيس حزب "بريكست" الجديد
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نايجل فاراج، رئيس حزب "استقلال المملكة المتحدة" السابق، والذى كان نواة استفتاء الخروج، تفاخر أن 85 ألف شخص قد انضموا إلى حزبه الجديد Brexit ، متباهيا بأنه أسرع قوة سياسية نمواً في البلاد" معتبرا أنه يحطم نظام الحزبين.
 
وقال فاراج ،  إن حزبه الجديد تلقى تبرعات من مؤيديه تبلغ حوالي مليوني جنيه إسترليني في غضون أسابيع قليلة ، متوقعا تحقيق الحزب مكاسب كبيرة فى الانتخابات الأوروبية في وقت لاحق من هذا الشهر ، مشيرا الى أن  حزبه  يتصدر استطلاعات الرأي في انتخابات البرلمان الأوروبى - كما حذر من صفقة البريكست ، التى يتناقش بشأنها حزبا المحافظين سيغذى أكثر الدعم لحزبه.
 
 
 

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