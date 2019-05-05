الرئيسية أخبار عاجلة الإفراج 89 من الغارمين ضمن مبادرة الرئيس السيسى الأحد، 05 مايو 2019 03:40 م الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كتب محمد الجالى إضافة تعليق بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة شهر رمضان الكريم ومبادرته "سجون بلا غارمين"؛ تم اليوم الإفراج عن مجموعة من الغارمين شملت كافة الغارمات بالسجون المصرية وعددهم 89. إضافة تعليق السيسي الافراج العفو الغارمين والغارمات خبر رمضان كريم إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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