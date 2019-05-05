الإفراج 89 من الغارمين ضمن مبادرة الرئيس السيسى

كتب محمد الجالى

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة شهر رمضان الكريم ومبادرته "سجون بلا غارمين"؛ تم اليوم الإفراج عن مجموعة من الغارمين شملت كافة الغارمات بالسجون المصرية وعددهم 89.