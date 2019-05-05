الإعدام لعامل بسوهاج لاتهامه بقتل ابن عمه بسبب خلافات على قطعة أرض

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، وبإجماع الآراء بإعدام المتهم "صابر .ع.أ" 45 سنة عامل، شنقا لاتهامه بقتل ابن عمه المجنى عليه "عادل.ح.أ" 35 سنة مزارع بدائرة مركز المنشأة ، صدر الحكم، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة، عندما تلقت أجهزة الأمن، بلاغا بمقتل المجنى عليه ، بعد إصابته بطلقة نارية فى رأسه، وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم المجنى عليه ، حيث توجد خلافات سابقة على قطعة أرض، قام على إثرها المتهم بإطلاق النار عليه من سلاح آلى، مما أدى الى إصابته فى رأسه وتوفى فى الحال ، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.