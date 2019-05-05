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الأوقاف: فيديو مغلوط تم بثه لا علاقة له بافتتاح مسجد السنبلاوين

الأحد، 05 مايو 2019 10:04 م
الأوقاف: فيديو مغلوط تم بثه لا علاقة له بافتتاح مسجد السنبلاوين محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الاوقاف، انه بشأن ما حدث في الفيديو المسرب لواقعة رش المياه على السيدات أثناء استلامهن كرتونة رمضان من أحد أهل الخير أمام مسجد النصر بالزهايرة بالسنبلاوين الدقهلية. 

وأكدت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أن التوزيع الذي تم لا علاقة له بشنطة رمضان التي توزعها الأوقاف ولا علاقة للعاملين بالوزارة بالتوزيع وإنما قام أحد المتبرعين ببناء المسجد بالجهود الذاتية بطريقته ومن ماله الخاص واحتفاء بافتتاح المسجد قام الشخص المتبرع بالتوزيع أمام المسجد وعند الاتصال.             

واوضحت الوزارة، أن إحدى السيدات وقعت على الأرض  أثناء توزيع الكراتين وذلك من تدافع السيدات أثناء الاستلام فأراد أن نستخلص السيدة من الزحام  فأخطأ التصرف ولم يكن للأوقاف أي علاقة بتوزيع هذه الكراتين أو الواقعة التي وردت في الفيديو المسرب ولهذا تؤكد الأوقاف على قرارها بعدم السماح لأي شخص أو جمعية بتوزيع أي شىء بطريقته داخل المسجد مع العلم ان ما حدث كان خارج المسجد ومع ذلك تجرى الأوقاف تحقيقا بمعرفة التفتيش العام للوقوف على تفاصيل ما حدث .


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