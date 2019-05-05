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الأوقاف تتكلم بـ 22 لغة لنشر الدعوة عالميا.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 05 مايو 2019 09:51 م
الأوقاف تتكلم بـ 22 لغة لنشر الدعوة عالميا.. تعرف على التفاصيل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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اعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن اطلاق أربع صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) باللغات : البشتو , الهوسا , الأمهرية , الصومالية , ليصل إجمالي عدد الصفحات باللغات المختلفة إلى اثنتين وعشرين لغة , وهي  الإنجليزية - الألمانية - الفرنسية-التركية –العبرية – الإسبانية - الإيطالية- اليونانية - السواحيلية- الأوردية -الصينية- الفارسية – الروسية –الإندونيسية – التيلاندية –الألبانية – الكورية- البشتو - الهوسا - الأمهرية - الصومالية , إضافة إلى اللغة العربية ، ولغة الإشارة .

 

واضافت الوزارة، فى بيان اليوم  ان التوسع فى اللغات ياتى  فى ضوء واجبنا الشرعى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعا من خلال تواصل الحضارات لا تصادمها.

 

 
 
 

 


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