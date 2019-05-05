video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأوبزرفر: 104 نواب بريطانيين يطالبون باستفتاء "القول الفصل" على بريكست

الأحد، 05 مايو 2019 03:45 م
الأوبزرفر: 104 نواب بريطانيين يطالبون باستفتاء "القول الفصل" على بريكست جيريمى كوربين وتيريزا ماى
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق
قالت صحيفة "الأوبزرفر" إن الجهود الأخيرة التى بذلتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى وزعيم المعارضة، جيريمى كوربين للتوصل إلى حل وسط بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى باءت بالفشل، حيث يواجه قادة الحزبين ثورات متزايدة من نوابهم ونشطائهم.
 
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه بعد الانتخابات المحلية التى جرت الخميس الماضى، والتى عوقب فيها كل من حزب المحافظين والعمل بشدة من قبل الناخبين لفشلهم فى كسر الجمود السياسى، أصر كل من ماى وكوربين على أن على حزبيهما الآن أن يوافقا بشكل عاجل على طريق للمضى قدمًا فى المحادثات بين الأحزاب التى ستستأنف يوم الثلاثاء. 
 
وكرر رئيسة الوزراء نداءها قائلة: "علينا إيجاد طريقة لكسر الجمود. أعتقد أن نتائج الانتخابات المحلية تعطي ضرورة متزايدة لفعل ذلك ".
 
لكن الراغبين فى الخروج بين صفوف نواب المعارضة وحزب المحافظين، حذروا من أن أى اتفاق تتخذه القيادتان خلف الكواليس سيواجه هزيمة حتمية فى البرلمان ويسبب المزيد من الحزن فى الأحزاب. 
 
 
وكشفت "الأوبزرفر" أن 104 نواب معارضين، معظمهم من حزب العمال، وكذلك حزب الشعب الوطنى الاسكتلندى، وChange UK، والخضر، وPlaid Cymru، قد كتبوا إلى ماى وكوربين مصرين على أنهم لن يدعموا "خطة وستمنستر" إلا إذا كان هناك ضمان قوى بأن أى صفقة سيتم طرحها للاستفتاء. 
 
 
يقول النواب: "إن أسوأ شىء يمكن أن نفعله فى هذا الوقت هو تجميع خطة سواء من قبل رئيسة الوزراء أو غيرها. فهذا ينطوى على خطر عزل كل من صوتوا فى استفتاء 2016 بالبقاء أو بالمغادرة. وأكدوا أنه مهما كانت الصفقة، يجب أن يمنح البريطانيون استفتاء آخر يمكنهم من القول الفصل. 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نواب حزب العمال يحثون كوربين على عدم نسف إمكانية التوصل لاتفاق مع الحكومة

أخيرا رئيسة وزراء بريكست تحرز هدفا .. إشادة بمحادثات "ماى- كوربين" البناءة.. البرلمان البريطاني يدعم اقتراحا بتجنب الخروج دون اتفاق.. ولندن تستعد بـ10 ألاف شرطى لمواجهة اضطرابات محتملة بعد "الانسحاب"

بريكست

اخبار العالم

بريطانيا

استفتاء بريكست

تيريزا ماى

جيريمى كوربين




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة