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الأوبزرفر: سائق بالإليزيه يعرض ماكرون لإحراج جديد بعد فراره من الشرطة

الأحد، 05 مايو 2019 02:35 م
الأوبزرفر: سائق بالإليزيه يعرض ماكرون لإحراج جديد بعد فراره من الشرطة إيمانويل ماكرون - الرئيس الفرنسى
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يواجه فضيحة جديدة خاصة بموظفيه، بعد تقارير تفيد بفرار سائقه بسرعة من الشرطة بعد الإمساك به متجاوزا السرعة. 
 
يُزعم أن السائق ، المسمى فقط باسم" ستيفان بى" ، كان يقود سيارة من أسطول الإليزيه ، متجهاً إلى فرساي ، عندما وجد ضباط في سان كلاود خارج باري، أنه تجاوز الحد الأقصى للسرعة. 
 
وتقول الشرطة إن السيارة رفضت التوقف ، لكن أحد الضباط لاحظ لوحة رقم السيارة وتم تتبع السيارة مرة أخرى إلى القصر الرئاسي.
 
تم التعرف على السائق ، الذي اتُهم رسميًا برفض الامتثال لتعليمات الشرطة ، في فبراير. وقيل إنه لم يكن في الخدمة الرسمية في ذلك الوقت ولم يعد يعمل سائقًا رئاسيًا ، لكن يُقال إنه مُنح وظيفة أخرى في الإليزيه بعد توقف دام 20 يومًا.
 
رفض مسئولو الإليزيه التعليق على القضية ، حسبما أفاد موقع ميديا بارت ، قائلين إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل السائق بمجرد الحكم عليه. من المتوقع عقد الجلسة في يناير 2020. ويواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى وغرامة تصل إلى 3،750 يورو في حالة إدانته.
 
 
ويمثل هذا الحادث إحراجا ثانيًا لماكرون ، حيث تمت إقالة ضابط أمن الإليزيه أليكساندر بينالا بعد أن تم تصويره بشكل غير قانوني وهو يرتدي شارة الشرطة وضرب متظاهرًا في عيد العمال على هامش مظاهرة قبل عام.
 
 

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