video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 05 مايو 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا

الأحد، 05 مايو 2019 09:30 م
الأمم المتحدة تدعو لهدنة إنسانية لمدة أسبوع فى ليبيا عناصر من الجيش الليبى
طرابلس أ ش أ
إضافة تعليق

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد ، الأطراف المنخرطة فى القتال فى العاصمة طرابلس إلى هدنة إنسانية مدتها أسبوع، قابلة للتمديد.

وقالت البعثة ، فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية ، "تهنئ بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا عموم الليبيين بحلول الشهر الفضيل وتدعو كل الأطراف المنخرطة فى القتال إلى الالتزام باتفاقية حقوق الإنسان وعقد هدنة إنسانية مدتها أسبوع تبدأ فى الرابعة من صباح الأول من رمضان الموافق السادس من مايو الجاري، وتكون قابلة للتمديد".

وأضاف البيان "تدعو البعثة كل الأطراف للسماح بإيصال المعونات الإنسانية لمن يحتاجها وبحرية الحركة للمدنيين خلال هذه الهدنة ، كما تدعو للبدء بتبادل الأسرى والجثامين" مشيرة أنها على أتم الاستعداد لتوفير الدعم اللازم لذلك.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تظاهرات فى طرابلس بسبب عدم توافر السيولة بالمصارف والمليشيات تفرقها بالرصاص

خبراء ليبيون: نحتاج تحرير طرابلس من المليشيات المسلحة قبل إجراء أى انتخابات

دبلوماسى ليبى سابق: عملية تحرير طرابلس هدفها القضاء على المليشيات المسلحة

الأمم المتحدة

هدنة إنسانية

ليبيا

أخبار ليبيا

حفتر

طرابلس




لا تفوتك
إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

إصابة صلاح تخطف الأضواء من فوز ليفربول ضد نيوكاسل بالصحافة الإنجليزية

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

الرئيس السيسي: السلام والاستقرار والبناء والتعمير من حقوق الإنسان

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

فيديو وصور.. تخفيضات تصل لـ30% بمعارض سوبر ماركت أهلاً رمضان بالجيزة.. الأرز بـ9 جنيهات والسكر 7.5 واللحوم تبدأ من 80 لـ100 جنيه.. والغرفة التجارية: نراقب التزام الشركات يوميًا وإدارة لمتابعة شكاوى المواطنين

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

الدول الأطول والأقصر فى عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان حول العالم.. الجزائر فى مقدمة العرب بمعدل 16 ساعة يوميا.. والقاهرة تبدأ أول يوم بـ15 ساعة و3 دقائق.. وقصة دولة لا يتغير فيها العدد منذ دخول الإسلام إليها

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

هنيدي عن أول ستاند اب كوميدي فى مشواره: أخيرا اتجرأت.. والمسرح فى نيويورك ع الناصية

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة