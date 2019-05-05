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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأحد، 05 مايو 2019 11:28 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب ــ محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الاثنين، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على الوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد فى حين يبدأ الانخفاض التدريجى على غرب البلاد ليكون الطقس لطيف على السواحل الغربية نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد وعلى البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.


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