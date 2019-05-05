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الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة

الأحد، 05 مايو 2019 12:17 م
الأردن يؤكد دعمه لجهود مصر والأمم المتحدة لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد غزة العاهل الأردنى
عمان(أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأحد، دعمها للجهود التى تبذلها مصر والأمم المتحدة، لوقف التصعيد الإسرائيلى ضد قطاع غزة، محذرة من تبعات التصعيد، مطالبة بوقفه فورا واحترام القانون الدولى الإنسانى.

وشددت الوزارة- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - على أن العنف لن يؤدى إلا لمزيد من التوتر والمعاناة، داعية إلى تحقيق التهدئة، مؤكدة ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذى يعانى من أزمة إنسانية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التى تفرضها إسرائيل خرقا للقانون الدولى.

وأكدت أن استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار فى المنطقة، داعية المجتمع الدولى إلى التحرك بشكل فورى لوقف دوامة العنف، وتحقيق التهدئة والحماية للشعب الفلسطينى الشقيق، وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة عَلى خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.

 


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