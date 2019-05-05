اقامة مشروعات خدمية على 55 ألف فدان على الساحل الشمالى ببلطيم

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه،محافظ كفرالشيخ، والمهندس سيد محروس،رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية، اليوم الأحد،سبل التعاون بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة كفرالشيخ، واجراءات تفعيل البروتوكول المشترك الذي تم توقيعه مع وزارة الأوقاف،بشأن استغلال الأراضي المتنازع عليها بين المحافظة ووزارة الأوقاف، والبالغ مساحتها 55 ألف فدان على الساحل الشمالي للمحافظة بمدن بلطيم، وسيدي سالم، ودسوق، حرصاً على عدم ضياع أموال الدولة، وإقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه سيتم الاستعانة بأكبر الاستشاريين لوضع تصور كامل للمشروعات التي من الممكن أن تقام على هذه الأراضي، والاستغلال الأمثل لها بما يعود بالنفع علي المحافظة وأبناؤها، لعمل مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية وسياحية تخدم أبناء محافظة كفرالشيخ، بما يعمل علي رفع المستوي المعيشي، وتوفير فرص العمل بالمشاريع الاستثمارية والخدمية التي سيتم إنشائها.

وأضاف المحافظ ، أن هيئة الأوقاف ستقوم بتحديد المساحات والأراضي بإحداثيات حقيقية ودقيقة ليتم استثمارها مناصفةً بين المحافظة ووزارة الأوقاف، وذلك لمنع حالات التعدي عليها من الأهالي وحماية أراضي الأوقاف وإعادة استغلالها بشكل استثماري وخدمي ومنافع عامة سواء مدارس او مستشفيات وغيرها من المشاريع الخدمية، مطالباً جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالعمل علي جذب استثمارات ومستثمرين للصالح العام.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن محافظة كفرالشيخ هي أول محافظة علي مستوي الجمهورية تتسلم أطلس بخرائط جميع ممتلكات الأوقاف علي مستوي مراكز المحافظة، والتي سيتم استغلالها بالتعاون مع وزارة الأوقاف لمنع التعدي عليها، وتعظيم استخدامها في المنفعة العامة للمواطنين، ويأتي ذلك في إطار البروتوكول المشترك الذي تم توقيعه مع وزارة الأوقاف، بشأن استغلال الأراضي المتنازع عليها بين المحافظة ووزارة الأوقاف، حرصاً علي عدم ضياع أموال الدولة، وإقامة مشروعات النفع العام، والمشروعات الاستثمارية بما يخدم المصلحة العامة، مضيفا أنه طبقا للبروتوكول المتفق عليه، سيتم تقسيم العائد المادي من أي مشاريع سواء استثمارية أو نفع عام تتم علي الأرض بكفرالشيخ سيتم تقسيمه مناصفة بنسبة 50% للمحافظة، و 50% لوزارة الأوقاف.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هيئة الأوقاف تتعاون تعاون كامل مع المحافظة لإنشاء العديد من المشاريع الاستثمارية علي الأراضي ضمن البروتوكول، لافتاً وان المحافظة علي استعداد تام للتعاون لخدمة أهالي كفرالشيخ سواء بإنشاء خدمات مثل مشاريع الإسكان أو المصالح العامة، لتحقيق التنمية الشاملة بما يحقق سبل الرفاهية وتوفير الخدمات للمواطنين، مضيفاً اننا نتفق علي النمط الذى تسلكه هيئة الأوقاف في تنمية الفكر الاستثماري الناجح لاستغلال قطع الأراضي، وتطبيق التنمية الشاملة علي أرض الواقع لرفع قيمة الاستثمار بالمحافظة ، كما الإجتماع عدد من الطلبات المقدمة من هيئة الاوقاف منها قطعة أرض علي مساحة 1700م في منطقة الـ47، المصنفة طبقاً للمخطط التفصيلي بأنها منطقة خدمات، والتي تم الاتفاق علي التعاون بين المحافظة وهيئة الاوقاف لإقامة مشروع استثماري بها، فضلاً عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 12 قيراط وتقع علي الطريق الدولي، والتي كلف محافظ كفرالشيخ، إدارة التخطيط العمراني بالمتابعة ودراسة الوضع وعمل تقرير وعرضه لاتخاذ الاجراءات اللازمة، و قطعة أرض بدوران الـ 47 تبلغ مساحتها 1100م والمصنفة طبقاً للمخطط بأنها لوحة توزيع كهربائي، مكلفاً إدارة التخطيط العمراني بالمتابعة والتعاون مع شركة الكهرباء لدراسة القطعة ومعرفة إمكانية استخدامها لإنشاء مشروع استثماري يخدم مصلحة المواطنين، بالإضافة الى قطعة أرض بمساحة 66 فدان بأرض جمعية شرق البنوان بالحامول.

وكلف " المحافظ "، الجهات المعنية بالمتابعة وتشكيل لجنة تختص بدراسة الموضوع وعرضه علي المحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة، فضلاً عن التأكيد على أنه تم عمل حصر بجميع المناطق العشوائية بكفرالشيخ والبالغ عددها 8 مناطق عشوائية، و4 مناطق عشوائية مصنفه بالفئة الرابعة وتتبع هيئة الاوقاف ومنها " عزبة المطاوي علي مساحة 3.9 فدان وتضم 323 وحدة، وعزبة الأوقاف والممتدة علي مساحة 8.6 فدان وتضم 469 وحدة "، وكلف محافظ كفرالشيخ، بالمتابعة مع الهيئة والتخطيط العمراني للحد من ظاهرة العشوائيات وتحسين المظاهر البيئية بتلك المناطق.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية التطوير بكافة القطاعات بالمحافظة وتوفير جميع الخدمات الاجتماعية ووضع الاستثمارات الحقيقية التي تعود بالنفع علي المصلحة العامة للمواطنين، وتنمية اقتصاد المحافظة، بما يعمل علي تقليل البطالة وتطوير العملية الصناعية ورفع المستوي المعيشي لأبناء المحافظة، مضيفا أن المحافظة تؤكد أن تفعيل البروتوكول سيكون في أسرع وقت، قائلاً : " المحافظة وهيئة الأوقاف ليستا علي خلاف ونحن علي وفاق تام وجاري تعزيز سبل التعاون وتضافر جميع الجهود للوقوف علي أفضل المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصلحة المواطنين "، مكلفاً جميع الجهات التنفيذية بتعزيز التعاون وتضافر كافة الجهود لسرعة الانتهاء من جميع الاوراق والعقود وتسهيل الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من الاجراءات المطلوبة وتفعيل البروتوكول،وكلف محافظ كفرالشيخ، بتشكيل اللجنة العليا لحل جميع المشاكل العالقة بين هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة كفرالشيخ، على أن تختص اللجنة بدراسة الاملاك والأراضي المتنازع عليها، على ان تنعقد طبقاً للاحتياج.

ومن جانبه قال المهندس سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية، أن محافظة كفرالشيخ تعد من أهم المحافظات التى تتمتع بمقومات استثمار هائلة، لافتاً الى جذب العديد من المستثمرين الى محافظة كفرالشيخ فى الفترة القادمة لصالح التنمية وتحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع العام على الدولة والمواطن معاً، مقدماً الشكر للدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، لتعاونه مع الهيئة في تفعيل البروتوكول الموقع بين الهيئة والمحافظة لتعظيم استغلال أصول الدولة بالمحافظة لصالح التنمية.

من ناحية أخرى كرّم الدكتور إسماعيل طه ،محافظ كفرالشيخ، 229 من حفظة القرآن الكريم ب 7 مدارس هى " النور للمكفوفين الابتدائي، النور للمكفوفين الإعدادي، التجارة بنين، الشهيد رياض الثانوية العسكرية، الدماطية، مصنع السكر، دار المسنين "، بإجمالي 27 مجموعة قام بتدريسهم 9 معلمين،ومنح الفائزين جوائز رحلات عمرة ،وشهادات النجاح المعتمدة من محافظ كفرالشيخ، وشهادات تقدير دعماً للمتميزين.

كما وزّع محافظ كفرالشيخ، الأجهزة الكهربائية،من غسالات وثلاجات وبوتاجازات للعرائس اليتيمات، وحجرات نوم، ومفروشات، وبعض مستلزمات تجهيز العرائس على 79 مستفيدة من العرائس غير القادرات من الأيتام والأسر الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة تضمنت " 18 عروسة بمركز كفرالشيخ، و2 عروسة بمركز الحامول، وعروسة بمركز فوه، وعروسة بمركز بيلا، و4 عرائس بمركز قلين، و4 عرائس بمركز دسوق، و12 عروسة بمركز سيدى سالم، و37 عروسة بمركز مطوبس ".