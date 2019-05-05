اعرف موعد تداول البورصة المصرية فى رمضان.. الجلسة من 10 إلى 1.30

قررت إدارة البورصة المصرية، أن تكون مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان عام 2019 كما يلى:

- تكون مواعيد جلسة التداول اليومى بالبورصة للسوق الرئيسي، وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

- تكون مواعيد تسجيل الأوامر فى سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

- تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) يومى الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً.

- تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة والمحفوظة مركزياً(خارج المقصورة) من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 11.30 صباحاً.