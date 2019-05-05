اعرف متوسط أسعار الياميش فى الأسواق.. البلح بين 20-60 جنيها

كتب هانى الحوتى

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أجرى المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، مسحا ميدانيا في عدد من المحمصات ومحلات السوبرماركت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في القاهرة الكبرى لمعرفة متوسط أسعار الياميش في الأسواق.

وأظهرت النتائج أن أسعار البلح في الأسواق هذا العام تتراوح بين 20 و60 جنيها للكيلوغرام بمتوسط 40 جنيها للجودة العالية، وبين 12 و48 جنيه بمتوسط 28 جنيها للجودة المتوسطة، بينما تراوحت الأسعار بين 7 و42 جنيها بمتوسط 19.7 جنيه للكيلوغرام للجودة العادية.

وأشارت النتائج إلى أن الأسعار المنخفضة بالنسبة للبلح جاءت في سلاسل السوبرماركت، حيث بلغت في المتوسط 30 جنيها للكيلوغرام للجودة لعالية و20 جنيها للجودة المتوسطة و12.5 جنيه للجودة العادية، بينما ارتفعت الأسعار في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 52 جنيها للكيلوغرام للجودة لعالية و38 جنيها للجودة المتوسطة و27 جنيها للجودة العادية.

بينما تراوحت أسعار التين المجفف بين 60 و190 جنيها للكيلوغرام بمتوسط 105 جنيهات للجودة العالية، وبين 40 و110 جنيهات بمتوسط 77 جنيها للجودة المتوسطة، وبين 32 و65 جنيها بمتوسط 52.5 جنيه للجودة العادية.

وينخفض متوسط الأسعار أيضاً في سلاسل السوبر ماركت مقارنة بالمحمصات حيث بلغت في الأسعار في سلاسل السوبر ماركت في المتوسط 88 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية و71 جنيها للجودة المتوسطة و52 جنيها للجودة العادية بينما ارتفعت الأسعار نسبياً في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 127.5 جنيه للكيلوغرام للجودة العالية و94 جنيها للجودة المتوسطة.

وجاءت أسعار الزبيب بين 62 و120 جنيها للكيلوغرام بمتوسط 82.5 جنيه للجودة العالية، وبين 40 و85 جنيها بمتوسط 58 جنيها للجودة المتوسطة، وبين 48 و68 جنيها بمتوسط 55.5 جنيه للجودة العادية.

ولا يختلف متوسط الأسعار كثيراً بين سلاسل السوبرماركت والمحمصات، حيث بلغ متوسط الأسعار في السوبر ماركت حوالي 86 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية و56 جنيها للجودة المتوسطة، أما في المحمصات يصل متوسط الأسعار إلى 78 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية و57 جنيها للجودة المتوسطة.

وجاءت النتائج لتظهر أن أسعار جوز الهند تتراوح بين 40 و96 جنيها بمتوسط 65 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية، وبين 42 و65 جنيه بمتوسط 52 جنيها للجودة المتوسطة، أما الجودة العادية فتتراوح أسعارها بين 45 و48 جنيها بمتوسط 47 جنيها للكيلوغرام، ويتوافر جوز الهند بجودة عالية فقط في معظم المتاجر سواء السوبر ماركت أو المحمصات.

أما عن متوسط أسعار قمر الدين فأظهرت النتائج أن أسعاره تتراوح بين 30 جنيها و55 جنيها بمتوسط 39.5 جنيه لكل 400 غرام للجودة العالية بينما تتراوح بين 23 جنيها و40 جنيها بمتوسط 33 جنيها للجودة المتوسطة، وبين 13 جنيها و28 جنيها بمتوسط 22 جنيها للجودة العادية.

ويتوافر قمر الدين بأسعار متقاربة بين السوبر ماركت والمحمصات حيث يصل متوسط أسعاره في السوبر ماركت إلى 40 جنيها للجودة العالية و32 جنيها للجودة المتوسطة و21 جنيها للجودة العادية، وتصل أسعار قمر الدين في المتوسط في المحمصات إلى 39 جنيها للجودة العالية و34 جنيها للجودة المتوسطة و23 جنيها للجودة العادية.

وجاءت النتائج أن أسعار البندق المقشر تتراوح بين 160 جنيها و240 جنيها للجودة العالية بمتوسط 195 جنيها وبين 158 جنيها و200 جنيه للجودة المتوسطة بمتوسط 179 جنيها.

وتقاربت أيضاً أسعار البندق المقشر بين السوبر ماركت والمحمصات حيث يصل متوسط أسعاره في السوبر ماركت إلى 198 جنيها للجودة العالية و158 جنيها للجودة المتوسطة، وتصل أسعار البندق المقشر في المتوسط في المحمصات إلى 190 جنيها للجودة العالية والمتوسطة، ويتوافر أيضاً البندق المقشر بجودة عالية فقط في معظم متاجر السوبرماركت والمحمصات.

وجاءت أسعار اللوز المقشر بين 170 و280 جنيها للكيلوغرام بمتوسط 227 جنيها للجودة العالية، وبين 220 و260 جنيها بمتوسط 247 جنيها للجودة المتوسطة، وجاءت أسعار الجودة العادية بين 100 و200 جنيه بمتوسط 150 جنيها.

وترتفع الأسعار نسبياً في المحمصات مقارنة بسلاسل السوبر ماركت حيث بلغ متوسط الأسعار في السوبر ماركت حوالي 216.5 جنيه للكيلوغرام للجودة العالية وهي الجودة المتوفرة فقط في الأسواق التي تم زيارتها أما في المحمصات يصل متوسط الأسعار إلى 241 جنيها للكيلوغرام للجودة العالية و260 جنيها للجودة المتوسطة و150 جنيها للجودة العادية.

بينما تراوحت أسعار عين الجمل بين 175 و300 جنيه للكيلوغرام بمتوسط 230 جنيها للجودة العالية وهي الجودة الوحيدة المتورة في الأسواق التي تم زيارتها.

وتنخفض متوسط الأسعار نسبياً في سلاسل السوبر ماركت مقارنة بالمحمصات، حيث بلغت في الأسعار في سلاسل السوبر ماركت في المتوسط 210 جنيهات للكيلوغرام بينما ارتفعت الأسعار نسبياً في المحمصات لتصل في المتوسط إلى 253 جنيها للكيلوغرام للجودة.