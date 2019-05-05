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اعترافات بائع الأدوية المهربة عبر "فيس بوك": مكسبها وسريع وليها زباينها

الأحد، 05 مايو 2019 12:00 ص
اعترافات بائع الأدوية المهربة عبر "فيس بوك": مكسبها وسريع وليها زباينها أدوية مهربة ـ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهم ببيع وترويج الأدوية مجهولة المصدر عبر موقع "فيس بوك" بالاتهامات المسندة إليه، عقب القبض عليه من قبل أجهزة الأمن، وقال: إنه بدأ فى استيراد بعض الأدوية والمكملات الغذائية وترويجها عبر صفحة يديرها على موقع "فيس بوك" للراغبين فى الحصول عليها.

وتابع المتهم والحاصل على بكالوريوس تجارة، فى اعترافاته التى أدلى بها، أن الأدوية التى يقوم بترويجها على صفحتها التى أنشأها من أجل ذلك الهدف، تم تهريبها بحيث لم تخضع لسلطة الجمارك أو حصلت على التراخيص والتصاريح اللازمة من قبل الجهات المختصة، وأن هدفه من وراء تلك التجارة هو تحقيق مكاسب سريعة وكبيرة.

كانت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رصدت نشاط أحد الأشخاص- مسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع "فيس بوك" - لقيامه بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر، لمن يرغب من المواطنين.

وبتكثيف التحريات، أسفرت جهود البحث عن تحديد هوية المتهم (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمنطقة الدقى بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (جهاز هاتف محمول) المستخدم فى نشاطه غير القانونى، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، مؤكدا إنشاء الصفحة للترويج لبيع الأدوية المهربة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بغرض تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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