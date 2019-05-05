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استشهاد فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على حى الشجاعية شرق غزة

الأحد، 05 مايو 2019 03:24 م
استشهاد فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على حى الشجاعية شرق غزة قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
غزة (أ ش أ)
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استشهد مواطنان فلسطينيان، اليوم الأحد، فى غارة إسرائيلية على حى الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية فى مجمع الشفاء، باستشهاد المواطنين بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا، عقب استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق الحى.

وبارتقاء المواطنين البنا وأبو العطا، يرتفع عدد الشهداء فى قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل إلى 13 منذ يوم الجمعة الماضى.

فى المقابل، استهدفت المقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، جيبا عسكريا إسرائيليا بصاروخ كونيت شرق بيت حانون شمال قطاع غزة. وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيبا عسكريا تعرض لهجوم مباشر، ما أدى لاندلاع النيران فيه، وسط حديث عن إصابات بين جنود الاحتلال.

كما أشارت وسائل الإعلام إلى إصابة 4 مستوطنين أحدهم بجراح خطيرة اليوم، جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة عسقلان.

وذكرت القناة 13 العبرية أن 4 مستوطنين أصيبوا جراء سقوط صاروخ على مصنع فى مدينة عسقلان، بينها إصابة خطيرة. وأصاب أحد الصواريخ مصنعا فى منطقة غلاف غزة، ما أدى إلى إصابة 3 إسرائيليين، اثنان منهما إصابتهما خطيرة، بينما عثر الجيش الإسرائيلى على بقايا صاروخ فى المجلس الإقليمى "شاعار هنيغيف"، كما وردت أنباء أولية عن سقوط صاروخ على سيارة فى إحدى المفارق قرب بئر السبع.

ووجهت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية فى غزة، تحذيرا جديدا للاحتلال الإسرائيلى، مشيرة فيه إلى أن استمرار الاحتلال فى سياسة قصف البيوت الآمنة يعنى أن القادم أعظم، مؤكدة قصف مدينتى بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ ردا على قصف البيوت الآمنة.

 


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