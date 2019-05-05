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استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى استهدف وسط قطاع غزة

الأحد، 05 مايو 2019 08:07 ص
استشهاد فلسطينيين اثنين فى قصف إسرائيلى استهدف وسط قطاع غزة الجيش الاسرائيلى
أ ش أ
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استشهد شابان فلسطينيان اليوم،الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة شبان وسط مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

وأوضحت مصادر طبية فلسطينية أن الشابين محمود صبحي عيسى (26 عاما)، وفوزي عبد الحليم بوادي (24 عاما)، استشهدا في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مخيم البريج.

 

وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تشن غارات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، مستهدفة المباني والورش والمحال التجارية.

 

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع - منذ مساء الجمعة وحتى اللحظة - إلى 10 من بينهم طفلة رضيعة ووالدتها الحامل في شهرها السادس.

 

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عمارة سكنية في حي الرمال وسط مدينة غزة، بعدة صواريخ؛ ما أدى إلى تدميرها بالكامل.

 

وكانت طائرات الاحتلال قد دمرت عمارتين سكنيتين في حي الرمال أيضا؛ ما يرفع العدد إلى 3 مبان سكنية مدمرة في أقل من 12 ساعة.

 


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