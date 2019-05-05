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ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 05 مايو 2019 10:28 ص
ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 14881 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2297 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 18514 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 649 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 1658 نقطة.


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