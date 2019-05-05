إنشاء أول مدينة مرورية للأطفال بأسيوط الجديدة لتدريبهم على القيادة

أسيوط ـ محمود عجمي

قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إنه تم إنشاء مدينة مرورية للأطفال لأول مرة بالمحافظة بوحدة مرور أسيوط الجديدة وتم تجهيزها وتزويدها بأحدث التقنيات والمساعدات الفنية لتدريب الأطفال فن القيادة واحترام تعليمات المرور وغرس الوعي المروري واحترام الآخرين من خلال مدربين متخصصين من رجال المرور.

وأكد المحافظ أن المدينة المرورية ستستقبل أطفال المدارس من كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة لتعليمهم فن القيادة وتوزيع كتيبات عليهم مشيراً إلى أن الاهتمام بتعليم الأطفال قواعد المرور سيكون أثره إيجابيًا على الأجيال القادمة مما سيجعلهم ملتزمين بتعليمات المرور.

وأوضح العميد أشرف مرسي مدير إدارة المرور بأسيوط أن المدينة المرورية تشتمل على أرضيات مخططة وعلامات أرضية ولوحات إرشادية وطريق للمشاة فضلا عن إشارات مرورية تعريف للأطفال الفارق بين الإشارات الضوئية ومتى يجب التوقف ومتى يسمح بعبور المشاة أو مرور السيارات كما تشتمل المدينة المرورية سيارات كهربائية صغيرة ليتعرف الطفل معها على النظام المرورى بتلقائية وبشكل عملى يمارسه على الأرض وتتكون المدينة من طريق للقيادة مصنوع من مواد آمنة لاستخدامها من قبل الأطفال وتم تقسيمها على صورة تقاطعات مرورية وميادين وأماكن لعبور المشاة وكذلك أرصفة على جانبى الطريق فضلاً عن تخطيط الطريق بخطوط متقطعة ومتصلة للتعريف بالفرق بينهما.

و من جانب اخر كلف اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط مسئولي الأجهزة الرقابية والتموينية بالمرور الدوري على الصوامع والشون والهناجر للوقف على عملية توريد الأقماح في الأماكن المقررة ونقاط التجميع بجميع مراكز وقرى المحافظة للتأكد من حسن سير العمل وتواجد لجان الاستلام وإزالة أي معوقات تواجه الموردين والتأكد من توافر كافة الاشتراطات اللازمة ومتابعة عملية فرز العينات من حيث الوزن والنقاء ومطابقتها للمواصفات والعمل على تقليل كمية الفاقد بالإضافة إلى عمليات التخزين طبقاً للمواصفات والطرق المتبعة.

وأكد المحافظ أنه تم وضع عدة ضوابط خاصة بتوريد الأقماح في الأماكن المقررة بجميع مراكز وقرى المحافظة بحيث يتم مراعاة المسافة لمنع استغلال الوسطاء والتجار والتسهيل على المزارعين وتقليل كمية الفقد في المحصول والمحافظة على جودة وكفاءة المنتج للحصول على أعلى نسبة توريد والوصول إلى المستهدف المطلوب.

من جانبه أوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين إنه تم المرور صباح اليوم علي بعض الشون والهناجر تنفيذا لتكليفات محافظ أسيوط للوقوف علي عملية توريد الأقماح والتأكيد علي حسن سيرها وتواجد أعضاء اللجان بها وسلامة الموازين وقتها وتوحيد الموازين علي مقدار 101 مائه وواحد لافتًا أن اللوطات مرصوصة علي حسب درجتها وتوجد ممرات قانونية والأجولة الجت متوفره كسر وباله ومستعمل 1 مؤكدًا أن الشون يتوفر بها جميع المهمات الخاصة بالتشوين والتخزين من عروق وقطع خشبية بعدد كافي ومشمعات التغطية اللازمة لذلك والتوريد جاري.

كما قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إن العمل يجري على قدم وساق للانتهاء من المرحلة الأولى من تطوير القرى الاكثر احتياجًا وذلك ضمن برنامج الحكومة للارتقاء بالخدمات والمرافق والتوسع بمشروعات البنية الأساسية بتلك القرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ إنه جاري إحلال وتجديد شبكات المياه الاسبستوس القديمة بعدة قرى بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط والفتح وأبوتيج والبداري وجاري تكثيف الجهود للانتهاء من الأعمال قبل نهاية يونيو القادم للبدء في المرحلة الثانية وتحقيق معدلات تنمية إيجابية بصورة ملموسة على أرض الواقع موضحا أن الخطة التي تم وضعها لتنمية القرى الأكثر احتياجًا تسير بشكل جيد وجاري متابعة التنفيذ للمشروعات من خلال اللجان الميدانية بالمناطق المستهدفة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط إنه يجري احلال وتجديد شبكات مياه الاسبستوس المتهالكة بعدد من المراكز حيث تم تنفيذ إحلال وتجديد 3200 متر طولي 6 بوصة و3000 م.ط 4 بوصة بديروط وتنفيذ 1700 متر.ط 6 بوصة و500 م.طولي 4 بوصة بالبدارى كما تم استلام تجربة بشارع الحوطا العمومي بديروط بطول 850 متر فضلًا عن إحلال خطوط الاسبستوس المتهالكة ببني عدي وتم تجربه خط 6 بوصة بطول 348. 5 م.ط وتجربه خط 4 بوصة بطول 332. 4 و تجربه خط 4 بوصة بطول 338 م.ط بالإضافة إلى الانتهاء من تجديد الشبكات بالمناطق المحرومه بمنفلوط بقرى بني رافع والحواتكه وبني شقير بإجمالي 7530 متر طولي والانتهاء من إحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بمركز الفتح بقرى بني زيد والأطاولة والطوابية والكلابات بإجمالي ٥٣٠٠ متر طولي 6 بوصة و٦٨٠٠ متر طولي ٤ بوصة علاوة على تنفيذ الاعمال بمحطة معالجة عرب المدابغ طاقة 60 ألف متر مكعب/يوم.