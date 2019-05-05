"إعلام البرلمان": مناقشة خطة وموازنة قطاعات وزارة الثقافة الأحد المقبل

كتب محمد مجدى السيسى

قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش فى اجتماع لها الأحد ١٢ مايو، خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، وهى الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، صندوق تمويل نشاط مشروعات دار الأوبرا، البيت الفنى للموسيقى ودار الأوبرا، وأكاديمية الفنون.

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه ستستكمل فى اجتماع الأحد، مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، وذلك فيما يخص قطاعات وزارة الثقافة، وهى مكتبة مصر العامة والرئيسية، صندوق مكتبات مصر العامة، الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، المركز القومى للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية.

وأشار رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان، إلى أن اللجنة ستناقش خلال أسبوع الجلسات أيضا، موازنات وزارة الآثار، والهيئات الإعلامية، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.