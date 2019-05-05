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إعادة فتح الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية عقب رفع سيارة محملة بالرمال

الأحد، 05 مايو 2019 10:01 ص
إعادة فتح الطريق الدائرى الإقليمى بالمنوفية عقب رفع سيارة محملة بالرمال جانب من أعمال رفع السيارة
المنوفية _ فريق المحافظات
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أكد الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم إعادة فتح الطريق الاقليمى، المار بقرية شما، والذى توقف لمدة وجيزة بسبب انقلاب سيارة محملة بالرمال.
 
وأضاف رئيس مجلس مركز ومدينة أشمون، أنه عقب تلقى البلاغ تم تكليف مجدى رياض نائب رئيس المدينة لشئون القرى، بمشاركة وحدة التدخل السريع، والتنسيق مع الرائد مصطفى الضبع، وصلاح أبو العلا رئيس الوحدة المحلية برملة الانجب، ورمضان محمدى رئيس الوحدة المحلية بجريس، ومحمد العباسى رئيس الوحدة المحلية بشما، برفع أثار انقلاب سيارة محملة بالرمال، مما ترتب عليه غلق الطريق لفترة وجيزة، وتمكنت خلالها وحدة التدخل السريع برفع المخلفات، واعادة تشغيل الطريق الدائرى الاقليمى دون وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
 
جانب من اعمال رفع السيارة (1)
جانب من اعمال رفع السيارة (1)

جانب من اعمال رفع السيارة (2)
جانب من اعمال رفع السيارة (2)

جانب من اعمال رفع السيارة (3)
جانب من اعمال رفع السيارة (3)

جانب من اعمال رفع السيارة (4)
جانب من اعمال رفع السيارة (4)

جانب من اعمال رفع السيارة (5)
جانب من اعمال رفع السيارة (5)

 


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