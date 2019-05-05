إحالة 128 موظفاً للتحقيق بكفر الشيخ وضبط 30 ألف وحدة زريعة أسماك حية

كفر الشيخ_ محمد سليمان

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 128 موظفاً، منهم 120موظفا بمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، و8 موظفين بمستشفى فيصل المركزى للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانونى "، مكلفاً وكيل وزارة الصحة بالتحقيق فى مخالفات مديرية الشئون الصحية لتحقيق الانضباط الإدارى وتقييم أداء العاملين، وذلك بناءً على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

وعلى جانب آخر تمكنت حملة متابعة المحافظة من ضبط سيارة محملة بـ 30 ألف وحدة زريعة اسماك بلطى حية صغيرة الحجم حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بهدف الاستزراع؛ بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م، عقب تتبع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة طبقاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ، وتموضبط السيارة رقم " ل.ق.أ_ 1657" نقل كفرالشيخ، محملة بـ 10 براميل زريعة أسماك تقدر بحوالى 30 الف وحدة زريعة اسماك البلطى حية صغيرة الحجم، بكمين 30 يونيو الأمنى بجنوب مدينة كفرالشيخ " القرضا "، بصحبة قائدها المتهم "س.م.ا.م " 31 سنة، من قرية الشقف بمركز الرياض.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات بمعرفة النقيب علاء حجاج رئيس قسم شرطة مسطحات سيدى سالم، والمهندس محمد عبدالله، مدير العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، والمهندس سامى خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ؛ وتم تحرير المحضر رقم 5218 لسنة 2019 جنح مركز كفرالشيخ، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وقررت النيابة العامة بسرعة تسليم الزريعة الحية فى مفرخات هيئة الثروة السمكية بقطاع الزاوية بالحامول لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.