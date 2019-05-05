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إحالة أوراق عاطل للمفتى قتل طفلا بمساعدة شقيقه بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج

الأحد، 05 مايو 2019 04:49 م
إحالة أوراق عاطل للمفتى قتل طفلا بمساعدة شقيقه بسبب خصومة ثأرية فى سوهاج هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم "عاشور.ع.م" عاطل إلى فضيلة المفتى وتأجيل النطق بالحكم على شقيقه عشرى خفير نظامى إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أغسطس لاتهامهما بقتل الطفل المجنى عليه " أحمد.ع.ع" بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه بدائرة مركز ساقلتة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

 

وتعود أحداث القضية إلى عام 2018 بدائرة مركز ساقلتة عندما تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق النار عليه من سلاح نارى، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خصومة ثأرية بين عائلة المتهمين والمجنى عليه، بينهما وفى يوم الحادث أطلق المتهمين النار داخل منزل المجنى عليه بطريقة عشوائية مما أدى إلى مقتله.

 

وبعد تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من القبض عل المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

 


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