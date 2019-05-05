أوقاف القاهرة: إقامة صلاة التراويح بجزء كامل فى 152 مسجدا

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بتكثيف أعمال النظافة والإنارة حول المساجد فى إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم ورفع كافة الإشغالات والمخلفات أولاً بأول كذلك حصر أماكن موائد الرحمن المنتشرة بالقاهرة ورفع مخلفاتها أولاً بأول عقب الانتهاء من وجبات الإفطار .

صرح الدكتور خالد خضر مدير مديرية الأوقاف بالقاهرة أن المديرية أنهت استعدادتها لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث تم تحديد 221 مسجد على مستوى المحافظة للاعتكاف، كما سيتم إقامة صلاة التراويح بجزء كامل فى 152 مسجد.

وأشار مدير المديرية إلى أنه سيتم إقامة 49 ملتقى فكرى طوال شهر رمضان بكل مناطق القاهرة يحاضر فيها عالم من وزارة الأوقاف وعالم من الوعظ بالأزهر الشريف.

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم تكثيف الحملات التفتيشية فى كل ما يتصل بشئون المساجد من أداء الدروس وتعليمات صلاة التراويح ونظافة المساجد الى جانب انشاء غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ خطط المديرية.