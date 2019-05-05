أهالى سنتريس بالمنوفية يحتفلون بفوز فريقهم بكأس مراكز الشباب

المنوفية – خالد سنجر

احتفل أهالى قرية سنتريس بمركز أشمون التابعة لمحافظة المنوفية، بفوز فريقها ببطولة دورى مراكز الشباب النسخة السادسة والتى أقيمت باستاد أسوان.

وخرج أهالى سنتريس، لاستقبال فريقهم الفائز بالبطولة لأول مرة، مرددين الأغانى والهتافات، للاعبين ومجلس الإدارة الذى يضم شبل زاهر رئيسا ومحمود كمال نائب رئيس مجلس الإدارة، ويوسف سنجر أمين الصندوق، وعضوية كل من عبد العزيز أحمد عمران، وإسلام محجوب، وأحمد عفيفى نجم، ومحمد حسن عصر.

كانت وزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت تتوُيج مركز شباب سنتريس "المنوفية " بدورى مراكز الشباب النسخة السادسة ، بعد تغلبه علي مركز شباب فيصل "السويس " في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، علي استاد أسوان ، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، والكابتن خالد لطيف عضو الاتحاد المصرى لكرة القدم، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية والبرلمانية ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة .