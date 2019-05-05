أمين مجمع البحوث الإسلامية : المرحلة القادمة تحتاج مزيد من الأداء وتحمل الأعباء

كتب لؤى على

التقى الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، اليوم، الأحد، بالأمناء المساعدين بالمجمع، ومديرى العموم، بحضور وكيل الأزهرالشيخ صالح عباس، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومساعدى الأمين العام د.حسن القصبى مساعد الأمين للشئون العلمية والبحوث، د.إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين لشئون الواعظات، والدكتور محمد عيسى، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الوعاظ والأئمة.

وبحث الأمين العام، خلال أول يوم عمل له بالمجمع، خطة العمل خلال المرحلة المقبلة التى تنفذ ضمن استراتيجية الأزهر الشريف، تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مؤكدا خلال لقائه بمديرى العموم، أننا فى مرحلة مهمة تحتاج منا جميعًا إلى مزيد من الأداء وتحمل الأعباء، فنحن نتعامل مع فئات متنوعة من المجتمع في حاجة ملحة إلى المعرفة فى الكثير من الأمور التى ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، كما أن ثقة الناس بالأزهر وعلمائه الأجلاء تزيد من تلك الأعباء وتفرض علينا مسئولية إضافية.

كما تفقد الأمين العام فى جولة سريعة ،بعد لقاء مديري العموم بعض الإدارات، والتقى الباحثين بالمجمع، مشيرًا إلى أن العمل البحثى، مهمة عظيمة تحتاج من الباحث إلى أن يكون على معرفة ودراية تامة بالبحث العلمي ومناهجه وكيفية الاستفادة منه على أرض الواقع، من خلال مناقشة القضايا المعاصرة التي تشغل بال الناس وتلبى احتياجاتهم المعرفية، سواء على مستوى القضايا الفكرية أم القضايا المجتمعية والأسرية.