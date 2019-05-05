"أسوشيتدبرس" تبرز اكتشاف مقبرة أثرية جديدة قرب الأهرامات

كتبت ريم عبد الحميد

أبرزت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية الإعلان عن كشف أثرى مهم فى مصر أمس، السبت. ونقلت إعلان وزارة الآثار اكتشاف العلماء جزء من مقبرة قديمة قرب أهرامات الجيزة.

قال مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن المقبرة تضم مهاوى الدفن والمقابر لكبار المسئولين وتثقال جيد من الحجر الجيرى يعود للأسرة الخامسة للمملكة القديمة بين عامى 2465-2323 قبل الميلاد.

بينما قال أشرف محى، رئيس موقع هضبة الجيزة الأثرية، إن العلماء يعرفون أن المقبرة قد تم إعادة استخدامها على نطاق واسع فى الفترة ما بين عامى 664 و 332 قبل الميلاد، كما عثر علماء الآثار على توابيت خشبية مزينة وملونة، وأقنعة جنائزية من الصين تعود لنفس الفترة.

وأشارت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية إلى أن مصر روجت فى الآونة الأخيرة لسلسلة من الاكتشافات الأثرية من أجل تحفيز السياحة التى عانت من انتكاسة فى أعقاب الاضطرابات التى تلت ثورة يناير 2011.