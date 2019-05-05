كتبت- هبة حسام

تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 5-5-2019، بمختلف البنوك العاملة فى مصر، بين الاستقرار والتراجع، ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم، الدولار الأمريكى، الذي بلغ 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى.

كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.65 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر اليورو والجنيه الاسترلينى.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.11 جنيه للشراء

17.24 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.1 جنيه للشراء

17.2 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.12 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

17.13 جنيه للشراء

17.23 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.06 للشراء، 19.3 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 22.24 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.56 جنيه للشراء، و 4.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، بلغ الدينار، 56.25 جنيه للشراء، 56.63 جنيها للبيع.