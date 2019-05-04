video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 04 مايو 2019 04:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

4 شروط أساسية للترشح لمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

السبت، 04 مايو 2019 03:36 ص
4 شروط أساسية للترشح لمجلس الشيوخ.. تعرف عليها صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
إضافة تعليق

تحدثت المادة 251 بالدستور وهى إحدى المواد المستحدثة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى وافق عليها الشعب، عن عدد من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لمجلس الشيوخ.

 

وأورد النص 4 شروط أساسية لراغبى الترشح لمجلس الشيوخ وهى:

أن يكون مصرياً.

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

 

وترك النص الدستورى تحديد باقى الشروط للقانون، حيث قال "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ملامح قانون مجلس الشيوخ.. الرئيس يدعو المجلس للانعقاد للدور العادى السنوى قبل أول أكتوبر.. محكمة النقض تختص بالفصل فى صحة العضوية.. وأعضاء المجلس يقدمون إقرارات الذمة المالية فى بداية انعقاده وعند تركه

"مجلس الشيوخ" ليس بدعة.. العديد من دول العالم تعمل بنظام الغرفتين.. يهدف لاختصار نصف الوقت فى خروج التشريعات.. ويساعد فى توطيد العلاقات البرلمانية مع العديد من الدول.. و3 قوانين لإجراء الانتخابات به

كيف تستعد الأحزاب لمجلس الشيوخ؟..بهاء أبو شقة: الوفد ملئ بالكوادر القادرة على المنافسة..حماة الوطن:اجتماع خلال أيام لتحديد شروط اختيار مرشحينا فى الانتخابات.. والمصريين الأحرار:ننتظر تحديد شكل القانون

مجلس الشيوخ

شروط الترشح لمجلس الشيوخ

الدستور

التعديلات الدستورية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

عروض إخوانية بمليارات الدولارات بدعم قطرى لإنقاذ التنظيم من الإدراج كإرهابيين

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

توقعات بزيادة إنتاج مصر من البطاطس إلى 5 ملايين طن فى 2019

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

44 تساؤلا حول المفطرات فى رمضان.. ومركز الأزهر للفتوى يجيب × إنفوجراف

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الرئاسة: اتصال السيسى و"كونتى" تناول دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

الحريرى يصطحب رئيس وزراء مصر لوسط بيروت ويجلسان بمقهى قبل العودة للقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة