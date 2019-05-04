4 شروط أساسية للترشح لمجلس الشيوخ.. تعرف عليها

كتبت هدى أبو بكر

تحدثت المادة 251 بالدستور وهى إحدى المواد المستحدثة بعد التعديلات الدستورية الأخيرة التى وافق عليها الشعب، عن عدد من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرغب بالترشح لمجلس الشيوخ.

وأورد النص 4 شروط أساسية لراغبى الترشح لمجلس الشيوخ وهى:

أن يكون مصرياً.

أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل.

ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

وترك النص الدستورى تحديد باقى الشروط للقانون، حيث قال "ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما".